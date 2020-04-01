Многие владельцы Лада Приора в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

В каких случаях нужна затяжка блока?

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.

При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.

На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.

Нюансы работы

На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:

на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;

на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».

При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.

Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.

Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контроль усилия при затяжке. Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ. Сама процедура не является сложной и может быть сделана самостоятельно в любом удобном месте — в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно устанавливать в закрытом помещении.

Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.

Инструменты и материалы

Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:

ключ со встроенным динамометром до 100 H⋅м;

набор головок и обычных ключей;

ключ Тогх Е14;

штангенциркуль для замера остаточной длины болтов;

пластина с размеченной шкалой до 180 градусов;

новые болты.

Пошаговая инструкция

Последовательность выполнения операции на 8 клапанном двигателе:

Протереть поверхности ГБЦ и осушить отверстия под болты в блоке мотора. Установить прокладку на блок, выставить ее по направляющим. Смонтировать сверху головку и вставить 10 крепежных болтов М10 или М12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые винты, то они должны иметь длину не более 135,5 мм. Затянуть элементы по схеме. Сила затяжки должна составлять не выше 20 H⋅м. Затем нужно повторно протянуть болты. Усилие второй затяжки должно быть в пределах от 70 до 85 H⋅м. Далее нужно затягивать винты с доворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол доворота можно контролировать по специальному приспособлению, представляющему собой пластину с приделанной шкалой от 0 до 180 градусов. В соответствии с регламентом, нужно довернуть болты еще раз на 90 градусов. Крепление 8 клапанной головки к блоку закончено. После сборки мотора необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Надежно затянутый стык головки и блока не должен пропускать рабочих жидкостей из картера силового агрегата.

В случае установки на машине более мощного и современного мотора на шестнадцать клапанов, например, модели ВАЗ 21126 или сокращенно 126 процедура протягивания болтов имеет свои особенности.

Для того чтобы правильно выполнить затяжку винтов ГБЦ на таких агрегатах нужно:

Убрать замасливание с сопрягаемых поверхностей и проверить отсутствие жидкости в отверстиях болтов. Осуществить установку прокладки, отцентрировать ее и уложить сверху головку. Вставить в направляющие отверстия 10 крепежных винтов М10*1,25, предварительно смазав резьбу моторным маслом. Если решено использовать старые болты, что допустимо для 16 клапанных головок, то их остаточная длина не должна превышать 98 мм. Выполнить предварительную протяжку по схеме с моментом 12-20 H⋅м. Увеличить степень затяжки до 26-34 H⋅м и повторно пройти все болты в такой же последовательности. Затем необходимо довернуть винты на 90 градусов, при этом усилие составит около 50 H⋅м. Повторить затяжку на 90 градусов еще раз, момент на ключе будет примерно 80 H⋅м. Некоторые инструкции рекомендуют выдерживать между доворотами до 20 минут, но на практике не выявлено никаких преимуществ такой схемы. После сборки силового агрегата следует проверить качество выполненной работы.

Процедура протяжки головки на двигателях 1,8 литра, которые представляют собой моторы 1,6 л с увеличенным цилиндром, полностью идентична описанной выше.

Если в процессе выполнения работы к болтам приложен правильный момент усилия, соответствующий конструкторским расчетам, то прокладка будет равномерно и плотно прижата по стыку, обеспечивая надежное и герметичное соединение. Важно отметить, что если требуется снимать головку блока с двигателя, то ослабление винтов также производится по установленной регламентом схеме. Хаотичное откручивание элементов приведет к деформации головки и появлению невидимых микротрещин.

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Фотогалерея

На фото ниже показан порядок отворачивания болтов и их затяжки, который необходимо учитывать при ремонте головки блока цилиндров на ВАЗ 2170 Приора.

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Сборка верхней части 16 клапанного двигателя представлена на видео от канала Expert R.